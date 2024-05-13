644 مليونا قيمة صادرات التمور السعودية في الربع الأول بارتفاع 13.7%

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وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور في تقرير له أمس، أن صادرات المملكة من التمور شملت مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث تجاوزت نسبة صادرات المملكة من التمور في العديد من الدول عن 100% ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا)، في حين ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16% .
وتأتي هذه الارتفاعات من الصادرات نتيجة الدعم الحكومي لقطاع النخيل والتمور، حيث يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور في تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالميا، إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.
معدل ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور:
- النمسا 100%.
- النرويج 100%.
- الأرجنتين 100%.
- البرازيل 100%.
- البرتغال 100%.
- ألمانيا 100%.
- كندا 100%.
- المغرب 69%.
- إندونيسيا 61%.
- كوريا الجنوبية 41%.
- المملكة المتحدة 33%.
- الولايات المتحدة 29%.
- ماليزيا 16%.
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