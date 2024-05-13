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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مؤشرات اقتصادية تحدد اتجاهات المستثمرين في الأسبوع الحالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي، أن تحدد البيانات الاقتصادية التي تصدر الأسبوع الحالي، اتجاهات المستثمرين، للحصول على رؤى حول قرارات السياسة المستقبلية ومعنويات السوق.
ومن المتوقع أن تصدر في الأسبوع الحالي، بيانات التضخم الأمريكية، ومبيعات التجزئة، وإحصاءات تصاريح البناء، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تقرير الوظائف في المملكة المتحدة، فيما ستوفر هذه الأحداث مزيداً من الأفكار حول مسار السياسة النقدية ومعنويات السوق.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي شهدت صعودا مطردا للأسهم الأمريكية، مع مرونة في أسعار الذهب وسط تشاؤم اقتصادي، إضافة إلى انخفاض في أسعار النفط.
وتزامن هذا الارتفاع مع مسح أجرته جامعة ميشيغان (UoM) كشف عن تراجع كبير في معنويات المستهلكين، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
وتداول زوج XAU/USD عند 2,369 دولاراً بعد ارتداده من أدنى مستوياته اليومية عند 2,343 دولاراً.
ورسمت أحدث بيانات المعنويات، إلى جانب أرقام سوق العمل الأضعف التي تم الإبلاغ عنها منذ بداية شهر مايو، صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي. وبينما ظلت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الحاد منخفضة نسبياً، توافد المستثمرون الباحثون عن الأمان على الذهب والدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء، وقدموا وجهات نظر متناقضة بشأن السياسة النقدية.
وحافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك على موقف متشدد، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينفذ خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة في عام 2024.
وعلى العكس من ذلك، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان على الحاجة إلى استقرار السياسة ورفضت إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وردد لوري لوجان من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس مشاعر مماثلة، ودحض فكرة تخفيضات أسعار الفائدة.
وبالنظر للمستقبل، فإن التقويم الاقتصادي الأمريكي للأسبوع القادم سيتضمن صدور أرقام التضخم، وبيانات مبيعات التجزئة، وإحصاءات تصاريح البناء، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن توفر هذه الأحداث مزيداً من الأفكار حول مسار السياسة النقدية ومعنويات السوق.
وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 82.79 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.09 دولار، أو 1.3%، في حين تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 78.26 دولار للبرميل، بانخفاض 1.00 دولار، أو 1.3%.
وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت خسارة هامشية بنسبة 0.2%، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط زيادة متواضعة بنسبة 0.2%.
وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان على عدم اليقين بشأن ما إذا كانت تدابير السياسة النقدية الحالية مشددة بما يكفي للحد من التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
وترتبط أسعار الفائدة المرتفعة عادة بانخفاض النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط.
إضافة إلى هذا الشعور، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، عن اعتقاده بأن التضخم من المرجح أن يتباطأ في ظل السياسة النقدية الحالية، مما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، وإن كان ذلك بشكل مبدئي وربما بنسبة ربع بالمائة فقط. نقطة نحو نهاية العام.
وارتفعت قوة الدولار الأمريكي بعد هذه التصريحات، مما جعل السلع المقومة بالدولار، بما في ذلك النفط، أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وبحسب التقرير، أثار احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة مخاوف بشأن تراجع الطلب.
وبالنظر للمستقبل، فإن بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإمدادات المستقبلية، لم يظهر سوى تأثير ضئيل.
وأعلنت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز عن انخفاض بمقدار ثلاث منصات نفطية إلى 496، وهو أدنى رقم منذ نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، خفض مديرو الأموال صافي العقود الآجلة الطويلة للخام الأمريكي ومراكز الخيارات بمقدار 56.517 عقداً إلى 82.697 عقداً في الأسبوع المنتهي في 7 مايو، وفقاً للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.
وقدمت بيانات واردات الصين من النفط في شهر أبريل، والتي تجاوزت أرقام العام الماضي، بعض الدعم لأسعار النفط، كما فعلت الأخبار عن انتعاش الصادرات والواردات الصينية بعد شهر سابق من الانكماش.
وفي أوروبا، تصاعدت التوترات بعد أن أدى هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية إلى إشعال النار في مصفاة لتكرير النفط في منطقة كالوغا الروسية، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، استمر الصراع في الشرق الأوسط، وسط تعثر المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.
وقدم انخفاض الدولار بعد أرقام العمالة الباهتة بعض الدعم لعملة البيتكوين، التي ارتفعت بنسبة 3.5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية عند 63243.4 دولاراً.
وأثرت المخاوف من التدقيق التنظيمي المكثف بشكل كبير على أسواق العملات المشفرة على مدار الأسبوع، مدعومة بتقارير عن الإجراءات الوشيكة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ضد اللاعبين الرئيسيين في مجال العملات المشفرة.
وأدى إغلاق منصة تداول العملات الرقمية البارزة إلى تفاقم معنويات السوق.
وعلى الرغم من الانتعاش الأخير، ظل أداء بيتكوين خلال الأسبوع الماضي دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظل ضمن نطاق تداول تم إنشاؤه منذ هبوطه من مستويات قياسية في أوائل مارس.
وانخفضت العملة المشفرة إلى مستوى منخفض يصل إلى 57 ألف دولار في الأسبوع السابق، مما يشير إلى سوق هابطة فنية من أعلى مستوياتها في مارس.
وأدت المخاوف التنظيمية المستمرة إلى خنق أي زخم تصاعدي كبير، مع قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأخير الإدراج العام لمشغل محفظة العملات المشفرة Exodus Movement، ويقال إنها تحقق في جوانب مختلفة من سوق العملات المشفرة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم وتصنيف إيثريوم كأوراق مالية.
وشهد سوق العملات المشفرة الأوسع حركات متباينة، مع ارتفاع إيثريوم بنسبة 1.9%، وXRP بنسبة 0.3%، وتفوق أداء Solana بزيادة تزيد عن 8%.
وأظهرت عملة Dogecoin (DOGE)، وهي العملة المشفرة الشهيرة، علامات على تكرار النمط الفني “التقاطع الذهبي” الصعودي الذي يذكرنا بارتفاعها في أوائل عام 2021. وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 22 مليار دولار، أظهرت DOGE أداءً رائعاً هذا العام، متجاوزة مكاسب Bitcoin بارتفاع أكثر من 70٪.
وأفاد موقع CoinDesk بأن المتوسط المتحرك البسيط لـ DOGE لمدة 50 أسبوعاً (SMA) يسير في مسار تصاعدي، ومن المتوقع أن يتقاطع مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع في المستقبل القريب، مما يشير إلى التقاطع الذهبي. يسبق هذا النمط تاريخياً حركات صعودية كبيرة في العملة المشفرة.
في حين أن بيانات مطالبات البطالة الضعيفة غذت التكهنات بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه من غير المتوقع مثل هذه الإجراءات حتى سبتمبر، مما يمارس ضغطاً قصير المدى على أسواق العملات المشفرة.
ويظل المشهد التنظيمي نقطة محورية للمشاركين في السوق، حيث يشكل المشاعر ويؤدي إلى التقلبات في مجال العملات المشفرة.
وسجل مؤشر S&P 500 مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق. وبينما تقدمت السوق الأوسع، كان التركيز على الأسهم القيمة، التي فاقت أسهم النمو.
وظل نشاط السوق ضعيفاً معظم أيام الأسبوع، وتميز بأحجام تداول منخفضة بشكل ملحوظ.
وشهد يوم الأربعاء أدنى جلسة وطنية لهذا العام، حيث وصلت أحجام التداول إلى ثالث أدنى مستوياتها لهذا العام. وقد عكس هذا الهدوء المشهد الاقتصادي، الذي لم يقدم سوى القليل من المفاجأة أو الاضطراب. ومع ذلك، شهدت الأسهم الفردية تحركات حادة استجابة لإصدارات أرباح الربع الأول.
والجدير بالذكر أن أسهم والت ديزني انخفضت بنسبة 9.5% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات الأرباح لكنها حذرت من التباطؤ المحتمل في نمو المشتركين لمنصة البث عبر الإنترنت الخاصة بها. بطريقة مماثلة، Shopify شهد انخفاضاً بنسبة 18.6٪ بعد توقعات تباطؤ نمو الإيرادات.
وعكست المطالبات المستمرة الاتجاه الهبوطي، حيث ارتفعت إلى 1.79 مليون. وتعمقت المخاوف مع انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان إلى 67.4، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر.
وأعرب المستهلكون عن مخاوفهم بشأن التضخم والبطالة وأسعار الفائدة، مما يشير إلى رياح معاكسة محتملة للاقتصاد.
وعلى الرغم من الإصدارات الأولية الكثيفة، ارتفعت السندات البلدية المعفاة من الضرائب جنباً إلى جنب مع الثروات، التي بناها الطلب القوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وشهدت سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية أيضاً طلباً صحياً على الرغم من الارتفاع الكبير في الإصدارات الجديدة، مما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين. تحسنت المعنويات في سوق السندات ذات العائد المرتفع حيث سجلت الأسهم مكاسب على مدار الأسبوع.
وبينما تتنقل الأسواق المالية عبر المؤشرات الاقتصادية المتطورة وتقارير أرباح الشركات، يظل المستثمرون متفائلين بحذر، مدركين للرياح المعاكسة المحتملة في الأفق.
وشهد التقرير السابق للوظائف في المملكة المتحدة: زيادات غير متوقعة في معدل البطالة وانخفاضات في التوظيف، مع تقلبات ملحوظة في الأجور العادية.
سيكون التركيز على نمو الأجور وتأثيره المحتمل على قرارات السياسة، خاصة فيما يتعلق بتوقعات خفض سعر الفائدة في يونيو.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في التضخم، استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول رفع أسعار الفائدة بشكل فوري، مما يشير إلى نهج طويل الأجل لمعالجة مخاوف التضخم.
ويرى المحللون أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% قد يؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة، مما يعزز التوقعات بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على مستويات أسعار الفائدة الحالية لفترة ممتدة.
وأظهر الإنفاق الاستهلاكي وزخم الأجور، وخاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض، مرونة، وإن كان ذلك على خلفية ارتفاع تكاليف التأمين على الممتلكات.
ووفقا للتقرير الصادر عن "نور كابيتال" فإن في حين أن نمو الإنفاق لدى ذوي الدخل المنخفض لا يزال قويا، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التأثيرات المحتملة على زخم الإنفاق بسبب تقلبات سوق العمل وزيادة مدفوعات الديون.
ومن المتوقع أن تصدر في الأسبوع الحالي، بيانات التضخم الأمريكية، ومبيعات التجزئة، وإحصاءات تصاريح البناء، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تقرير الوظائف في المملكة المتحدة، فيما ستوفر هذه الأحداث مزيداً من الأفكار حول مسار السياسة النقدية ومعنويات السوق.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي شهدت صعودا مطردا للأسهم الأمريكية، مع مرونة في أسعار الذهب وسط تشاؤم اقتصادي، إضافة إلى انخفاض في أسعار النفط.
أسعار الذهبشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في أواخر جلسة أمريكا الشمالية يوم الجمعة، وارتفعت بأكثر من 1٪ على الرغم من بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.
وتزامن هذا الارتفاع مع مسح أجرته جامعة ميشيغان (UoM) كشف عن تراجع كبير في معنويات المستهلكين، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
وتداول زوج XAU/USD عند 2,369 دولاراً بعد ارتداده من أدنى مستوياته اليومية عند 2,343 دولاراً.
ورسمت أحدث بيانات المعنويات، إلى جانب أرقام سوق العمل الأضعف التي تم الإبلاغ عنها منذ بداية شهر مايو، صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي. وبينما ظلت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الحاد منخفضة نسبياً، توافد المستثمرون الباحثون عن الأمان على الذهب والدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء، وقدموا وجهات نظر متناقضة بشأن السياسة النقدية.
وحافظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك على موقف متشدد، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن ينفذ خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة في عام 2024.
وعلى العكس من ذلك، أكدت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان على الحاجة إلى استقرار السياسة ورفضت إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وردد لوري لوجان من بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس مشاعر مماثلة، ودحض فكرة تخفيضات أسعار الفائدة.
وبالنظر للمستقبل، فإن التقويم الاقتصادي الأمريكي للأسبوع القادم سيتضمن صدور أرقام التضخم، وبيانات مبيعات التجزئة، وإحصاءات تصاريح البناء، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن توفر هذه الأحداث مزيداً من الأفكار حول مسار السياسة النقدية ومعنويات السوق.
أسعار النفطشهدت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي انخفاضاً ملحوظاً بنحو دولار واحد للبرميل بعد تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي التي ألمح فيها إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 82.79 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.09 دولار، أو 1.3%، في حين تحدد سعر التسوية للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 78.26 دولار للبرميل، بانخفاض 1.00 دولار، أو 1.3%.
وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت خسارة هامشية بنسبة 0.2%، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط زيادة متواضعة بنسبة 0.2%.
وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان على عدم اليقين بشأن ما إذا كانت تدابير السياسة النقدية الحالية مشددة بما يكفي للحد من التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
وترتبط أسعار الفائدة المرتفعة عادة بانخفاض النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على النفط.
إضافة إلى هذا الشعور، أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، عن اعتقاده بأن التضخم من المرجح أن يتباطأ في ظل السياسة النقدية الحالية، مما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، وإن كان ذلك بشكل مبدئي وربما بنسبة ربع بالمائة فقط. نقطة نحو نهاية العام.
وارتفعت قوة الدولار الأمريكي بعد هذه التصريحات، مما جعل السلع المقومة بالدولار، بما في ذلك النفط، أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وبحسب التقرير، أثار احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة مخاوف بشأن تراجع الطلب.
وبالنظر للمستقبل، فإن بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإمدادات المستقبلية، لم يظهر سوى تأثير ضئيل.
وأعلنت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز عن انخفاض بمقدار ثلاث منصات نفطية إلى 496، وهو أدنى رقم منذ نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، خفض مديرو الأموال صافي العقود الآجلة الطويلة للخام الأمريكي ومراكز الخيارات بمقدار 56.517 عقداً إلى 82.697 عقداً في الأسبوع المنتهي في 7 مايو، وفقاً للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.
وقدمت بيانات واردات الصين من النفط في شهر أبريل، والتي تجاوزت أرقام العام الماضي، بعض الدعم لأسعار النفط، كما فعلت الأخبار عن انتعاش الصادرات والواردات الصينية بعد شهر سابق من الانكماش.
وفي أوروبا، تصاعدت التوترات بعد أن أدى هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية إلى إشعال النار في مصفاة لتكرير النفط في منطقة كالوغا الروسية، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، استمر الصراع في الشرق الأوسط، وسط تعثر المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.
العملات المشفرةأظهرت عملة البيتكوين ارتفاعاً متواضعاً يوم الجمعة الماضي، مما يمثل انتعاشاً طفيفاً من الخسائر الأخيرة، وحافظ المتداولون على الحذر وسط بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة والمخاوف التي تلوح في الأفق بشأن الإجراءات التنظيمية في مجال العملات المشفرة.
وقدم انخفاض الدولار بعد أرقام العمالة الباهتة بعض الدعم لعملة البيتكوين، التي ارتفعت بنسبة 3.5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية عند 63243.4 دولاراً.
وأثرت المخاوف من التدقيق التنظيمي المكثف بشكل كبير على أسواق العملات المشفرة على مدار الأسبوع، مدعومة بتقارير عن الإجراءات الوشيكة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ضد اللاعبين الرئيسيين في مجال العملات المشفرة.
وأدى إغلاق منصة تداول العملات الرقمية البارزة إلى تفاقم معنويات السوق.
وعلى الرغم من الانتعاش الأخير، ظل أداء بيتكوين خلال الأسبوع الماضي دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظل ضمن نطاق تداول تم إنشاؤه منذ هبوطه من مستويات قياسية في أوائل مارس.
وانخفضت العملة المشفرة إلى مستوى منخفض يصل إلى 57 ألف دولار في الأسبوع السابق، مما يشير إلى سوق هابطة فنية من أعلى مستوياتها في مارس.
وأدت المخاوف التنظيمية المستمرة إلى خنق أي زخم تصاعدي كبير، مع قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأخير الإدراج العام لمشغل محفظة العملات المشفرة Exodus Movement، ويقال إنها تحقق في جوانب مختلفة من سوق العملات المشفرة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم وتصنيف إيثريوم كأوراق مالية.
وشهد سوق العملات المشفرة الأوسع حركات متباينة، مع ارتفاع إيثريوم بنسبة 1.9%، وXRP بنسبة 0.3%، وتفوق أداء Solana بزيادة تزيد عن 8%.
وأظهرت عملة Dogecoin (DOGE)، وهي العملة المشفرة الشهيرة، علامات على تكرار النمط الفني “التقاطع الذهبي” الصعودي الذي يذكرنا بارتفاعها في أوائل عام 2021. وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 22 مليار دولار، أظهرت DOGE أداءً رائعاً هذا العام، متجاوزة مكاسب Bitcoin بارتفاع أكثر من 70٪.
وأفاد موقع CoinDesk بأن المتوسط المتحرك البسيط لـ DOGE لمدة 50 أسبوعاً (SMA) يسير في مسار تصاعدي، ومن المتوقع أن يتقاطع مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع في المستقبل القريب، مما يشير إلى التقاطع الذهبي. يسبق هذا النمط تاريخياً حركات صعودية كبيرة في العملة المشفرة.
في حين أن بيانات مطالبات البطالة الضعيفة غذت التكهنات بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه من غير المتوقع مثل هذه الإجراءات حتى سبتمبر، مما يمارس ضغطاً قصير المدى على أسواق العملات المشفرة.
ويظل المشهد التنظيمي نقطة محورية للمشاركين في السوق، حيث يشكل المشاعر ويؤدي إلى التقلبات في مجال العملات المشفرة.
الأسهم الأمريكيةفي الأسبوع الماضي، واصلت سوق الأسهم الأمريكية مسارها الصعودي، واقتربت من مستويات قياسية وسط أحجام تداول خفيفة.
وسجل مؤشر S&P 500 مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق. وبينما تقدمت السوق الأوسع، كان التركيز على الأسهم القيمة، التي فاقت أسهم النمو.
وظل نشاط السوق ضعيفاً معظم أيام الأسبوع، وتميز بأحجام تداول منخفضة بشكل ملحوظ.
وشهد يوم الأربعاء أدنى جلسة وطنية لهذا العام، حيث وصلت أحجام التداول إلى ثالث أدنى مستوياتها لهذا العام. وقد عكس هذا الهدوء المشهد الاقتصادي، الذي لم يقدم سوى القليل من المفاجأة أو الاضطراب. ومع ذلك، شهدت الأسهم الفردية تحركات حادة استجابة لإصدارات أرباح الربع الأول.
والجدير بالذكر أن أسهم والت ديزني انخفضت بنسبة 9.5% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات الأرباح لكنها حذرت من التباطؤ المحتمل في نمو المشتركين لمنصة البث عبر الإنترنت الخاصة بها. بطريقة مماثلة، Shopify شهد انخفاضاً بنسبة 18.6٪ بعد توقعات تباطؤ نمو الإيرادات.
سوق العملاستحوذ سوق العمل على اهتمام المستثمرين وارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس، لتصل إلى 231 ألفاً.
وعكست المطالبات المستمرة الاتجاه الهبوطي، حيث ارتفعت إلى 1.79 مليون. وتعمقت المخاوف مع انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان إلى 67.4، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر.
وأعرب المستهلكون عن مخاوفهم بشأن التضخم والبطالة وأسعار الفائدة، مما يشير إلى رياح معاكسة محتملة للاقتصاد.
سوق السنداتوفي سوق السندات، ظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستقرا نسبيا، مع تعرض أسعار السندات لتقلبات طفيفة.
وعلى الرغم من الإصدارات الأولية الكثيفة، ارتفعت السندات البلدية المعفاة من الضرائب جنباً إلى جنب مع الثروات، التي بناها الطلب القوي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وشهدت سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية أيضاً طلباً صحياً على الرغم من الارتفاع الكبير في الإصدارات الجديدة، مما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين. تحسنت المعنويات في سوق السندات ذات العائد المرتفع حيث سجلت الأسهم مكاسب على مدار الأسبوع.
وبينما تتنقل الأسواق المالية عبر المؤشرات الاقتصادية المتطورة وتقارير أرباح الشركات، يظل المستثمرون متفائلين بحذر، مدركين للرياح المعاكسة المحتملة في الأفق.
توقعات الأسبوع المقبليتوقع المحللون أن يرتفع معدل البطالة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس بشكل طفيف إلى 4.3%، بينما من المتوقع أن تنخفض الأجور الرئيسية إلى 5.5% من 5.6%، إذ سيصدر تقرير الوظائف في المملكة المتحدة غدا الثلاثاء.
وشهد التقرير السابق للوظائف في المملكة المتحدة: زيادات غير متوقعة في معدل البطالة وانخفاضات في التوظيف، مع تقلبات ملحوظة في الأجور العادية.
سيكون التركيز على نمو الأجور وتأثيره المحتمل على قرارات السياسة، خاصة فيما يتعلق بتوقعات خفض سعر الفائدة في يونيو.
أسعار المستهلكمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، مع توقع ارتفاع التضخم الأساسي أيضاً بنسبة 0.3%، ليتراجع عن الشهر السابق، إذ سيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأربعاء.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في التضخم، استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول رفع أسعار الفائدة بشكل فوري، مما يشير إلى نهج طويل الأجل لمعالجة مخاوف التضخم.
ويرى المحللون أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% قد يؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة، مما يعزز التوقعات بأن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على مستويات أسعار الفائدة الحالية لفترة ممتدة.
مبيعات التجزئةمن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أبريل، مع توقع ارتفاع المعدل الأساسي بنسبة 0.2%، فيما يصدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية الأربعاء.
وأظهر الإنفاق الاستهلاكي وزخم الأجور، وخاصة بين الفئات ذات الدخل المنخفض، مرونة، وإن كان ذلك على خلفية ارتفاع تكاليف التأمين على الممتلكات.
ووفقا للتقرير الصادر عن "نور كابيتال" فإن في حين أن نمو الإنفاق لدى ذوي الدخل المنخفض لا يزال قويا، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن التأثيرات المحتملة على زخم الإنفاق بسبب تقلبات سوق العمل وزيادة مدفوعات الديون.