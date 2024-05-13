شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «جرير» إلى 219.3 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 11.5% في الربع الأول من 2024، مسجلة 219.3 مليون ريال، مقابل 247.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 2.5% فقط إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضا أكبر حيث بلغ 9.0% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية للحفاظ على الحصة السوقية، وهو العامل الأساسي الذي أدى الى انخفاض صافي الربح بواقع 11.5%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 5.4% إلا أن اجمالي الربح شهد انخفاضا أكبر حيث بلغ 10.2% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية وخاصة على الهواتف الذكية والكمبيوتر للحفاظ على الحصة السوقية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتسويق، وانخفاض الإيرادات الأخرى.