شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «معادن» تقفز 134% إلى 981.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الربح للربع الحالي بمقدار 562 مليون ريال (134%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 828 مليون ريال (52%).

ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

وأضافت الشركة أن من ضمن الأسباب إسهام مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 199 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي.

وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.

وارتفع صافي الربح للعام للربع بمقدار 91 مليون ريال (10%) مقارنة مع الربع السابق.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف التشغيل والاستكشاف بالإضافة إلى مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر.

وكان هذا مدعومًا أيضًا بانخفاض مصاريف الاستهلاك خلال الربع. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض اجمالي الربح بسبب انخفاض المبيعات. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 134.1% في الربع الأول من 2024، مسجلة 981.691 مليون ريال، مقابل 419.418 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الربح للربع الحالي بمقدار 562 مليون ريال (134%) مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 828 مليون ريال (52%).ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.وأضافت الشركة أن من ضمن الأسباب إسهام مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 199 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي.وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.وارتفع صافي الربح للعام للربع بمقدار 91 مليون ريال (10%) مقارنة مع الربع السابق.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف التشغيل والاستكشاف بالإضافة إلى مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر.وكان هذا مدعومًا أيضًا بانخفاض مصاريف الاستهلاك خلال الربع. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض اجمالي الربح بسبب انخفاض المبيعات.