شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد الفرص العقارية والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - في خطوة تهدف الى تعزيز القطاع العقاري في مدينة الجبيل والمزاحمية تطرح شركة الثروة العقارية مزاد الفرص العقارية، الذي يضم 9 فرصًا استثمارية متنوعة. يتميز المزاد بعرض مميز يشمل مجمع في مدينة الجبيل بمساحة 38 ألف متر مربع يتضمن 51 فيلا ، بالإضافة إلى 8 قطع أراضٍ زراعية في المزاحمية، كل واحدة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

يعتبر هذا المزاد فرصة لا تُفوّت للمستثمرين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين.

يبدأ المزاد يوم الأربعاء الموافق 15 مايو في تمام الساعة 10 صباحًا، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو الساعة 9 مساءً.

عبر منصة مباشر للمزادات.

للمزيد من التفاصيل والتسجيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/4aRRgEk

للتواصل والاستفسار، يمكنكم التواصل مع مركز خدمة العملاء بشركة الثروة العقارية عبر الأرقام التالية:

055435354

0550444360

920003566

