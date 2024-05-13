شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. تراجع الدولار واليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند إغلاق اليوم في بورصة موسكو مسجلاً 91.4275 روبلاً، بانخفاض قدره 82.75 كوبيكاً، مقارنة بمستوى إغلاق اليوم السابق.

وهبط سعر صرف اليورو إلى مستوى 98.8650 روبلاً، بانخفاض يصل إلى 63.25 كوبيكاً. بينما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9.60 كوبيكات، ليبلغ 12.5960 روبلاً. بورصة موسكو وارتفع مؤشر بورصة موسكو عند نهاية تداولات اليوم، بواقع 3.73 نقاط، ما نسبته 0.108%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى 3453.51 نقطة.

وصعد مؤشر RTS بمقدار 11.84 نقطة، ما نسبته 1.005%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليبلغ 1189.86 نقطة.