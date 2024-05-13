“تجارة عسير” تضبط مستودعًا مخالفًا يُصنع منتجات غير نظامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، اليوم، مستودعًا مخالفًا يمارس العاملين فيه تصنيع منتجات الأخشاب والموبيليا والأثاث المنزلي بصورة غير نظامية.

وأوضح فرع وزارة التجارة بعسير، أن الجولة الرقابية أسفرت عن ضبط 9 أطنان من الأخشاب التالفة أو رديئة الجودة وبعض مخلفات الأخشاب التي تستخدمها العمالة في تصنيع أنواع غير مطابقة للمواصفات من الموبيليا, بالإضافة إلى حجز 130 كنبًا كانت معدة للبيع، وتم إعداد المحاضر النظامية وحجز الكميات المضبوطة مكان المخالفة، واستكمال الإجراء النظامي بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأكد تكثيف جولاته الرقابية لضبط ممارسي الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وحث المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 .