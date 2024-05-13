شراكة بين برنامج جدة التاريخية وكروز السعودية

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وصممت هذه الشراكة الاستراتيجية لاستيعاب العدد المتزايد من الركاب الدوليين للرحلات البحرية السياحية، وتتمحور الأهداف المشتركة في التعريف بمعالم المنطقة التاريخية وهويتها الثقافية، وتنشيط منافذها التجارية، وتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في المنطقة، ودعم المرشدين السياحيين السعوديين لتعزيز تجربة السياح.
وأكد المشرف العام على برنامج جدة التاريخية عبد العزيز العيسى، أن قطاع السياحة يشهد نمواً وازدهارا، مساهما في تعزيز حضور المملكة على خريطة السياحة العالمية وفقا لرؤية 2030، لافتا إلى أن هذه الشراكة مع كروز السعودية تأتي سعيا إلى تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، عبر جذب زوار الرحلات البحرية وتقديم تجربة ملهمة لهم، ولذلك حرصنا على تكثيف جهود إعادة إحياء المنطقة وحماية تراثها المادي وغير المادي لإبراز الإرث الغني لجدة التاريخية المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتعزيز الوعي بها كوجهة سياحية عالمية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية لارس كلاسن «إن منطقة جدة التاريخية تعد إحدى وجهاتنا الأكثر شعبية، حيث نرى باستمرار مدى اهتمام السياح الدوليين باستكشاف مواقعها التاريخية الفريدة من خلال الجولات والتجارب التي نقدمها»، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل رؤية مشتركة بين الجانبين وفصلاً مثيرا يمهد الطريق للتعاون لجذب المزيد من الزوار إلى هذه الوجهة المميزة، وتعريف العالم بتراثها وأصالتها.
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