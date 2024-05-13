اتفاقيتا تمكين للصادرات غير النفطية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الأهلي السعودي اتفاقية تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية، واتفاقية مرابحة رئيسة لتمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية من خلال توفير منتجات ائتمانية وتأمين وحلول تمويلية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشيا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

ووقعت الاتفاقيتان برعاية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، في المقر الرئيس للبنك بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض.

ووقع اتفاقية وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية ضد المخاطر التجارية والسياسة، مدير عام الإدارة العامة للتأمين في بنك التصدير والاستيراد السعودي محمد البشر، كما وقع اتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير عبداللطيف الغيث، فيما وقع الاتفاقيتين من جانب البنك الأهلي السعودي، رئيس مجموعة المؤسسات المصرفية والدولية ناصر الفريح.

وقال الخلب «تأتي الاتفاقيتان ضمن نماذج التكامل التي يعمل عليها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية في سبيل تعزيز الاقتصاد غير النفطي وخلق اقتصاد متنوع وشامل وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز الثقة بالمنتجات السعودية»، مشددا على حرص بنك التصدير والاستيراد السعودي نحو الاستمرار في مضاعفة الجهود للعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في سبيل تعزيز منظومة التصدير.

وعد الاتفاقيتين إضافة جديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمكين الصادرات السعودية، للإسهام في سد الفجوات المالية وتقليل مخاطر عدم السداد للعمليات التصديرية.

من جهته، أوضح السدحان أن الاتفاقيتين تعكس الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير حلول ائتمانية وتمويلية تسهم في بناء اقتصاد مستدام تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة .