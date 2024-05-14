شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الصعود عالمياً وتقترب من 2360 دولار للأونصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أسعار الذهب اتجاهها الصعودي، حيث اقتربت من سعر 2360 دولارًا للأوقية أمس الاثنين على إثر عمليات التداول المكثفة في الأسواق الآسيوية، وفق ما ذكر موقع إف إكس ستريت. سبب ارتفاع أسعار الذهب تعمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط على تعزيز توجهات الأفراد والمؤسسات نحو المعدن الثمين الذي يعد ملاذًا آمنًا.

كما تنتظر الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما ستقوله أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) وتقرير مبيعات التجزئة التي قد تقدم بعض المؤشرات حول التوقعات الاقتصادية ومسار التضخم للفترة المقبلة وهي المؤثرة على حساسية أسعار المعدن. توقعات أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، أطلق عدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصريحات غير متفائل عن تشديد سياسيات الفائدة.

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في هذا الإطار قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنها لا تتوقع أنه سيكون من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في عام 2024 مشيرة إلى ارتفاع التضخم في الأشهر العديدة الأولى من العام.

كما أشار نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس إلى أن الأمور الآن في وضع "الانتظار والترقب" بشأن السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي. معنويات المستهلكين انخفضت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في شهر مايو حتى الآن إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر وسط ارتفاع معدلات التضخم بشكل واضح لجيوب المستهلكين.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيجان الأمريكية إلى 67.4 في مايو من القراءة البالغة 77.2 لشهر أبريل أي بأقل من إجماع السوق البالغ 76.0.

من المتوقع أن تتراجع القراءة النهائية لتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل إلى 3.4% على أساس سنوي في أبريل من القراءة السابقة البالغة 3.5%.

كما قد تؤدي بيانات التضخم المرتفعة إلى إضعاف الأمل في خفض أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الذهب. تأثير التوترات الجيوسياسية من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن عمليات حربية في شمال غزة خلال ليل الأحد زاعمًا إنه قام بــ"عمليات دقيقة" خلال استهدافاته وعملياته المستمرة في شرق رفح وبالقرب من حدود رفح وكذلك في حي الزيتون وسط غزة.

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حول ذلك يقول محللون أن العدوان العسكري العنيف يحدث في رفح قبل اجتياح واسع، بحسب ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وكمحصلة لذلك فقد يؤدي التوتر الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط إلى رفع أسعار المعادن الثمينة وهو ما يقول أنه رغم توجهات الفائدة المرتفعة والمؤثرة سلبا على المعدن والرافعة لقيم الدولار على الاتجاه الآخر إلا أنه قد يستمر الذهب صعوديًا في ظل التوترات الجيوسياسية.