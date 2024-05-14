شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: 90 % نموا في الطلب على الرخص بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف خلال مبادرة المستقبل العظيم المبادرات السياحية أشار إلى أن المبادرات السياحية ستسهم بنحو 5% في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، منوها بزيارة نحو 65 ألف بريطاني المملكة العربية السعودية. مبادرة المستقبل العظيم وتستضيف الرياض مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.

ويعقد المؤتمر في 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي، يعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير

وتشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري. الدمام - شريف احمد - كشف وزير السياحة أحمد الخطيب عن نمو الطلب على الرخص في قطاع السياحة بالسعودية بنسبة 90%.وأضاف خلال مبادرة المستقبل العظيم السعودية البريطانية، أن المملكة أصبحت مركزا للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار دولار.أشار إلى أن المبادرات السياحية ستسهم بنحو 5% في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، منوها بزيارة نحو 65 ألف بريطاني المملكة العربية السعودية.وتستضيف الرياض مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.ويعقد المؤتمر في 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي، يعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.وتشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.