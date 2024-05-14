شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: لدينا روابط اقتصادية وتعليمية مع بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير التجارة د. ماجد القصبي: إن الاستثمارات في السعودية واعدة، فيما توجد روابط تعليمية واقتصادية بين المملكة وبريطانيا.
وأضاف خلال مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم السعودية البريطانية، أن 14 ألف طالب سعودي أكملوا تعليمهم في بريطانيا.
وقال الوزير: "نعمل على تذليل العقبات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".
وتستضيف الرياض مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.
ويعقد المؤتمر في 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي، يعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.
وتشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.
وأضاف خلال مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم السعودية البريطانية، أن 14 ألف طالب سعودي أكملوا تعليمهم في بريطانيا.
رخص لمستثمرين بريطانيينأشار إلى أن السعودية لديها رخص لمستثمرين بريطانيين، فيما توجد مشاريع كبرى في الخارج، تشكل الاقتصاد السعودي.
وقال الوزير: "نعمل على تذليل العقبات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".
وتستضيف الرياض مؤتمر مبادرة المستقبل العظيم بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، و7وزراء بريطانيين، وعدد من الوزراء السعوديين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.
ويعقد المؤتمر في 14 - 15 مايو الحالي في مركز الملك عبدالله المالي، يعد أحد مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.
وتشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، أبرزها السياحة، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة، والاستثمار، والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.