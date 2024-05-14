شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب» تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بـ107 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب فوزها بعقد لتوريد أنابيب لصالح لشركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 107 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 10 أشهر.

وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها في الربع الأول والثاني للسنة المالية 2025م.