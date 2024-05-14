الاقتصاد

«أنابيب» تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بـ107 ملايين ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب» تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بـ107 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب فوزها بعقد لتوريد أنابيب لصالح لشركة أرامكو بقيمة تقدر بحوالي 107 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 10 أشهر.
وأضافت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها في الربع الأول والثاني للسنة المالية 2025م.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا