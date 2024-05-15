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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الفنية السعودية - المصرية للنقل البحري والموانئ اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الثامنة في الإسكندرية بمصر، حيث رأس الجانب السعودي وكيل النقل البحري المكلف بالهيئة العامة للنقل المهندس عصام العماري، وعن الجانب المصري رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا إسماعيل، بحضور القنصل العام للمملكة في مدينة الإسكندرية مزيد الهويشان وعدد من الجهات الشريكة في القطاع.

وناقش الاجتماع الأعمال عددًا من المواضيع أهمها التنسيق لوضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات بشأن التفتيش والرقابة على سفن الركاب للتأكد من أمنها وسلامتها، ودراسة التكامل بين المنصات الرقمية المعتمدة لتسهيل السياحة البحرية بين البلدين، كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع دوري بين المختصين في البلدين لمتابعة تنسيق الإجراءات بين الموانئ السعودية والمصرية.

وأكدت اللجنة التعاون والتنسيق الكامل في المحافل الإقليمية والدولية، والدعم المتبادل في المواضيع التي تطرح في المنظمة البحرية الدولية IMO، وتطوير قطاع النقل البحري بين البلدين وبحث سبل التعاون ليصبح قطاعا مستداما وممكنا.