اللجنة الفنية

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وناقش الاجتماع الأعمال عددًا من المواضيع أهمها التنسيق لوضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات بشأن التفتيش والرقابة على سفن الركاب للتأكد من أمنها وسلامتها، ودراسة التكامل بين المنصات الرقمية المعتمدة لتسهيل السياحة البحرية بين البلدين، كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع دوري بين المختصين في البلدين لمتابعة تنسيق الإجراءات بين الموانئ السعودية والمصرية.
وأكدت اللجنة التعاون والتنسيق الكامل في المحافل الإقليمية والدولية، والدعم المتبادل في المواضيع التي تطرح في المنظمة البحرية الدولية IMO، وتطوير قطاع النقل البحري بين البلدين وبحث سبل التعاون ليصبح قطاعا مستداما وممكنا.
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