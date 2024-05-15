شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الأبحاث والإعلام» تنخفض إلى 86.9 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة انخفاض إيرادات قطاع العلاقات العامة والإعلان وقطاع الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية.

وبحسب الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 40.36%، بالإضافة إلى عدم وجود خسائر انخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بقطاع الطباعة والتغليف خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام 2023م. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في الربع الأول من 2024 بنسبة 28.2%، مسجلة 86.87 مليون ريال، مقابل 120.97 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة انخفاض إيرادات قطاع العلاقات العامة والإعلان وقطاع الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التكاليف التمويلية.وبحسب الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 40.36%، بالإضافة إلى عدم وجود خسائر انخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بقطاع الطباعة والتغليف خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام 2023م.