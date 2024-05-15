شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سيرا» إلى 61 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة سيرا القابضة بنسبة 7% في الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 61 مليون ريال، مقابل 57 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، جاء ارتفاع الأرباح مدفوعًا بتحسن الهوامش الإجمالية كنسبة من صافي القيمة الحالية للحجوزات بنسبة 1.6 نقطة مئوية إلى 13.4% في الربع الأول من عام 2024، مدعومة بتحسن مزيج المنتجات ومتوسط الهوامش داخل شركات السفر مع المحافظة على النفقات التشغيلية الإيجابية.

وأضافت أن باستثناء تأثير عكس خسارة انخفاض القيمة لمرة واحدة البالغة لا شيء ريال (2023: 12 مليون ريال)، حيث سجلت المجموعة صافي ربح عادي قدره 61 مليون ريال للربع الأول من عام 2024 مقابل صافي ربح قدره 45 مليون ريال ، بارتفاع قدره 36% عن الربع الأول 2023.

وحققت المجموعة صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الملكية غير المسيطرة) قدره 61 مليون ريال مقابل صافي ربح بعد الزكاة (قبل حقوق الملكية غير المسيطرة) قدره 116 مليون ريال خلال الربع السابق بانخفاض قدره 47%.

باستثناء تأثير المكاسب لمرة واحدة عند الاستحواذ على شركة تابعة بقيمة صفر مليون ريال (الربع الرابع 2023: 97 مليون ريال)، حيث سجلت المجموعة صافي ربح عادي قدره 61 مليون ريال للربع الأول 2024 مقابل صافي ربح قدره 19 مليون ريال بالربع الرابع من عام 2023 بارتفاع قدره 221%.