شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «ملاذ للتأمين» إلى 11.4 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ملاذ للتأمين التعاوني بنسبة 74% في الربع الأول من 2024، مسجلة 11.442 مليون ريال، مقابل 44.135 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداولن يعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين بمبلغ 37,562 مليون ريال، وارتفاع في المصاريف الأخرى بمبلغ 7,785 مليون ريال.

ونوهت بوجود حركة تعويضية وهي: زيادة دخل الاستثمار بمبلغ 2,729 مليون ريال، وزيادة في الإيرادات الأخرى بمبلغ 9,703 مليون ريال,

وبلغت صافي الأرباح خلال الربع الأول 11,442 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 8,798 مليون ريال في الربع السابق.

ويعود الارتفاع بشكل رئيسي إلى: انخفاض في صافي خسائر نتائج التأمين بمبلغ 4,781 مليون ريال وارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 8,574 مليون ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع المصاريف الأخرى بمبلغ 9,245 مليون ريال، وانخفاض في الأرباح الاستثمارية بمبلغ 2,069 مليون ريال.