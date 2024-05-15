الاقتصاد

«العبداللطيف» تربح 1.4 مليون ريال في الربع الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي إلى الربحية في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي ربح يقدر بـ 1.43 مليون ريال، مقابل خسائر بـ20 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يرجع ذلك إلى تحسن الأسعار إلى جانب تنفيذ استراتيجيات ترشيد التكلفة، ومع ذلك الزيادة في متطلبات رأس المال العامل نتيجة لزيادة استغلال الطاقة الإنتاجية أدت إلى زيادة تكلفة التمويل.

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وحققت الشركة صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك إلى تحسن الأسعار إلى جانب تنفيذ استراتيجيات ترشيد التكلفة، ومع ذلك الزيادة في متطلبات رأس المال العامل نتيجة لزيادة استغلال الطاقة الإنتاجية أدت إلى زيادة تكلفة التمويل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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