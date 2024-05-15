غرفة مكة تنظم “مبادرة سعي” لتمكين الشباب من سوق العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالشراكة مع جمعية طاقات الشبابية بمكة أمس, أولى اللقاءات عن “مبادرة سعي” لتمكين الشباب في سوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص تدريبية وتأهيلية متخصصة تساعد الشباب في تطوير مهارتهم وتعزيز قدراتهم المهنية, وسبل الاستفادة من برامج الدعم والتمكين لتنمية المهارات والقدرات البشرية.

وتستعرض المبادرة أوجه الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ومحفزات تحسين الأداء والإنتاجية في مختلف أنشطة وقطاعات سوق العمل التي تمكن الشباب السعودي من الانطلاق والنجاح في جميع المجالات.