الاقتصاد

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مجمع صناعي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

طرحت أمانة المدينة المنورة فرصة استثمارية، لإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مجمع صناعي في حي وعيرة بالمدينة المنورة، يشمل أنشطة للصناعات الخفيفة والاستهلاكية، ومستودعات، ومعارض تجارية.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن المجمع الصناعي يقع على مساحة تبلغ قرابة 115 ألف متر مربع، كما تبلغ مدة التعاقد بين المستثمر والأمانة 25 سنة، داعية المستثمرين ورواد الأعمال إلى تقديم طلبات الاستفادة من الفرصة قبل الـ 16 من شهر يوليو المقبل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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