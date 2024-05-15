شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مكة للإنشاء» تقفز إلى 113 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير في الربع الأول من 2024 بنسبة 73.8%، مسجلة 113 مليون ريال، مقابل 65 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، سجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 48 مليون ريال وبنسبة زيادة 73.8%.

وتعزى الزيادة إلى: ارتفاع إيرادات الغرف بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار الغرف وأيضًا نتيجة للتغيرات الموسمية التي ساهمت في زيادة الإيرادت.

ومن ضمن الأسباب: ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية.

وسجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بمبلغ 35 مليون ريال وبنسبة زيادة 44.9%.

وتعزى الزيادة إلى: ارتفاع إيرادات الغرف بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار الغرف وأيضًا نتيجة للتغيرات الموسمية التي ساهمت في زيادة الإيرادت.

ومن ضمن الأسباب: رتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية.