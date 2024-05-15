شكرا لقرائتكم خبر عن «برغرايززر» تتحول للربحية في الربع الأول من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) إلى الربحية في الربع الأول من 2024، مسجلة 5.265 مليون ريال، مقابل خسائر تقدر بـ 1.435 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 80٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط مبيعات الفرع الواحد.

وارتفع هامش الربح الإجمالي من 23.4٪ في نفس الفترة من العام السابق إلى 34.1٪ في الفترة الحالية. علاوة على ذلك، انخفضت تكاليف المواد الغذائية، وزادت نفقات الإيجار والمرافق والصيانة.

وارتفعت مصاريف البيع بمبلغ 3.1 مليون ريال، أو33.9٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.

وارتفعت المصاريف الإدارية بمقدار 1.4 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الرواتب والمصاريف الأخرى تماشيا مع الارتفاع في النشاط التجاري.

وانخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 62 ألف ريال، والخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمبلغ 257 ألف ريال، والإيرادات الأخرى بمبلغ 133 ألف ريال.

وارتفع صافي أرباح الشركة للربع الأول من عام 2024 بمقدار 300 ألف ريال مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وجاء ذلك نتيجة زيادة إجمالي الربح بنسبة 1.9% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 33.1٪ في الربع الرابع من عام 2023 من العام السابق إلى 34.1٪ في الفترة الحالية.

وانخفضت مصاريف البيع 156 ألف ريال أو ما نسبته 1.2٪ والتي تتماشى مع انخفاض الإيرادات.

وارتفعت المصاريف الإدارية بمقدار 630 ألف ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الرواتب والمصروفات الأخرى تماشيا مع الارتفاع في النشاط التجاري.

وانخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 34 ألف ريال، وانخفضت الخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمبلغ 130 ألف ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 73 ألف ريال.