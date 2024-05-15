شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الـ10 الأكثر طلباً من الشركات حول العالم الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزداد الطلب على بعض الوظائف أكثر من من غيرها تبعا للاقتصادات والأسواق والتي يمكن للمؤهل بها أن يسافر للعمل من خلالها بأي مكان في العالم خاصة في المجال التسويقي والتقني الجديد في الوقت الحالي، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية،

حتى مع تراجع مرونة العمل في كثير من الشركات في أمريكا وغيرها من الدول إلا إن أصحاب العمل في هذه المجالات يضاعفون التزامهم بنموذج عمل مرن وفقًا لبحث جديد أجرته شركة "فليكس جوبز".

تغير معطيات فرص العمل عن بعد (خارج المكاتب) منذ جائحة كوفيد-19 لكن قالت "فليكس جوبز" أنها لاحظت حدوث ارتفاع طفيف في عدد الشركات التي تقوم بالتوظيف بنشاط لشغل الوظائف من أي مكان. وظائف العمل عن بعد حددت فليكس جوبز ماهية الوظائف الأكثر طلبًا في أسواق العمل الدولية عن بعد من أي مكان والتي تقوم الشركات بالتوظيف من أجلها بنشاط من خلال تحليل قواعد البيانات الخاصة بالشركات خلال الفترة مابين يناير وأبريل من العام الجاري2024. 10 وظائف أكثر طلبًا قالت فليكس جوبز أن جميع الوظائف التي حصرتها في قائمتها للعمل عن بعد كانت إما بدوام كامل أو جزئي دون قيود الالتزام بالحضور إلى موقع العمل ولا متطلبات المكاتب وهي: محاسب تنفذي وكاتب محتوى ومحلل بيانات ومهندس ديف أوبس (يدور موضوع ديف أوبس DevOps حول توحيد العمليات وأتمتتها حيث يلعب مهندسو المجال دورًا أساسيًا في الجمع بين التعليمات البرمجية وصيانة التطبيقات وإدارة التطبيقات) ومحرر صحفي ومدير هندسي ومدير تسويق ومصمم للمنتجات ومدير إنتاج ومهندس برمجيات.

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قالت الشركة أنه في وظائف العمل عن بعد يكون للموظفون حرية العمل عن بعد بنسبة 100% بغض النظر عن الموقع أو المنطقة الزمنية. تنافسية كبيرة في سوق العمل ومع ذلك، قال محللون أن مثل هذه الوظائف أصبحت تنافسية بشكل متزايد حيث تمثل حوالي 5% فقط من جميع الأدوار لمجالات العمل عن بعد، وفقًا لتقرير فليكس جوبز حيث أن معظم الوظائف عن بعد لها متطلبات للحضور إلى مكان العمل ويرجع ذلك أساسًا إلى لوائح كل شركة وماتطبق كل دولة على حدة والتي تحدد المكان الذي يمكن للشركات فيه توظيف الأشخاص والقيام بالأعمال التجارية وتأكيد حصولهم على مستحقاتهم. التسويق والكتابة والتكنولوجيا لا تزال مجالات التسويق والكتابة (الصحفية أو الحرة) والتكنولوجيا هي المجالات الأولى التي تضم معظم وظائف العمل للعمل من أي مكان.

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وقال خبير التوظيف في الشركة كيث سبنسر :"إذا كنت تأمل في الحصول على وظيفة عمل من أي مكان نوصي بتسليط الضوء على المهارات الشخصية المطلوبة والتي تظهر عادةً في إعلانات الوظائف عن بعد بما في ذلك إدارة المشاريع والقدرة على التكيف في السير الذاتية والملفات الشخصية على موقع لينكد إن.

أضاف سبنسر بإنه يجب على الراغب في العمل أيضًا أن يتعرف على أدوات الاتصال والتعاون المختلفة عن بعد بما في ذلك تطبيقات سلاك ومايكروسوفت تيميز وجوجل ورك سبيس، وكلها عناصر أساسية لمعظم وظائف العمل من أي مكان.