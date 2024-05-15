«ساما» يطرح مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية لطلب مرئيات العموم

استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الوظائف الـ10 الأكثر طلباً من الشركات حول العالم الآن

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية