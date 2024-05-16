أسعار الذهب في مُستهل تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 مايو، حيث قفز سعر الأوقية لمستوى 2391 دولار، بعد أن استهلت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 2386 دولار.

وعلى الصعيد المحلي مازالت أسعار الذهب عند مستوى ختام الأمس، ولم يطرأ عليها أي تغيير بعد أن اختتمت الأسواق تعاملاتها على ارتفاع بنحو 20 جنيهاً في سعر الجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 3125 جنيها ، وسجل سعر جنيه الذهب 25 الف جنيها، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام.

ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لسعرجرام الذهب اليوم ، على مستوى جميع الأعيرة ، بالسوق المحلية دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف من مكان إلى آخر.

وتتراوح قيمة المصنعية عادةً ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام، وربما تزيد قليلاً وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجة لها.

سعر الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 3571جنيها.

سجلت أسعار عيار 21 نحو 3125 جنيه.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2679 جنيها.

وسجلت اسعار الذهب عيار 14 نحو 2083 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25000 جنيها.