أمانة نجران تنفذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي النهضة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

بدأت أمانة منطقة نجران أعمالها في تنفيذ مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي النهضة بتكلفة تتجاوز 8 ملايين ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن المشروع يأتي ضمن عددٍ من المشاريع التنموية الحيوية التي ستسهم –بمشيئة الله تعالى- في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمدينة نجران.

وأضاف بأن المشروع يتكون من أحواض تجميع بأبعاد مختلفة؛ حيث تم الانتهاء من أعمال تسوية الأحواض وتنفيذ الحفريات الترابية.