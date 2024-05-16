5 برامج تشكّل إستراتيجية عمل غرفة المدينة المنورة للعام الجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

حدّدت غرفة المدينة المنورة خمسة برامج، ضمن إستراتيجية عملها للعام الحالي 2024م، شملت خططاً تنفيذية ومستهدفات، وتنظيم الفعاليات والأنشطة، وتعزيز أداء العمل لتحقيق المستهدفات السنوية بما يخدم منطقة المدينة المنورة.

وجاء في مقدمة برامج إستراتيجية غرفة المدينة المنورة، برنامج “تنمية قطاع الحج والعمرة” من خلال الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز جاهزية المرافق السياحية بالمنطقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وإتاحتها أمام المستثمرين، وتعظيم الفائدة من الشريحة المستهدفة من الزوار على البعد الاقتصادي.

وشملت الإستراتيجية برنامج “تعزيز المحتوى المحلي والصناعة” من خلال تمكين منشآت القطاع الخاص بالمنطقة للمنافسة على المشروعات المطروحة، وتعظيم استفادة المنشآت الصناعية في تنفيذ هذه المشاريع، ورفع نسبة مشاركة القطاع في التنمية الاقتصادية، وتعزيز جودة الخدمات.

كما وضعت الإستراتيجية، برنامج “تنمية قطاع التمور” ضمن مستهدفاتها هذا العام من خلال تحسين القدرة التنافسية للقطاع، وزيادة الصادرات من تمور المدينة المنورة، وتعزيز الفرص الوظيفية فيه، بما يسهم في التنويع الاقتصادي المستدام، وتحسين أداء الأعمال والأداء التسويقي في قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة.

كما أكدت إستراتيجية الغرفة على تفعيل برنامج “تنمية المحافظات” من خلال إيجاد تنمية مستدامة تشمل المنطقة والمحافظات التابعة لها، وفق الميزات التنافسية لكل محافظة، وتوعية المستثمرين بالفرص الاستثمارية بهذه المحافظات، والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الطبيعية التي تمتلكها كل محافظة، بما يدعم توفير احتياجات سكانها.

وشملت برامج إستراتيجية الغرفة للعام الحالي برنامجاً يعني بـ “تعزيز استفادة المنطقة من ملفات المملكة” من خلال تعزيز الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة من ملفات وبرامج رؤية المملكة مثل، تنظيم معرض إكسبو الرياض، وبطولة كأس العالم لكرة القدم، وسباقات الفورمولا للسيارات، وغيرها من الفعاليات النوعية، وذلك لما تتمتع به منطقة المدينة المنورة من مقومات سياحية وخيارات ترفيهية، وجاهزية بنيتها التحتية لاستقبال أكبر عدد من الزائرين، لتجعل زيارتهم لمنطقة تجربة فريدة.