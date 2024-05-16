شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلانات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري، والتي تمكّن المتعاملين في السوق العقاري من التحقق من صحة الإعلانات العقارية بهدف الحد من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية وتسهيل تجربة العميل.

وأوضحت "الهيئة" أنّ هذه الخدمة متاحة للوسطاء العقاريين وملاك العقارات والباحثين عن عقار، ويمكن الاستفادة منها من خلال الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، والذهاب إلى خانة الاستعلامات أعلى الصفحة واختيار الاستعلام عن " ترخيص الإعلان العقاري ".

ويمكن التأكد من صحة الإعلان باستخدام رقم ترخيصه أو رقم عقد الوساطة أو وثيقة ملكية العقار. استعراض بيانات الترخيص تتيح الخدمة استعراض بيانات الترخيص وحالته سواء أكان ملغياً أم منتهياً أم نشطاً. وأكّدت على ضرورة وجود عقد وساطة بين الوسيط ومالك العقار يحتوي في نطاقه على التسويق لإصدار ترخيص الإعلان العقاري.

وأفادت بأن على الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية،والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات, داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم 199011.

يُذكر أنَّ رخصة "فال" العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.

ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري السعودي.

