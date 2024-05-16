شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين مؤهلة للصعود.. ما توقعات العملات المشفرة حتى نهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وارتفع سعر العملة المشفرة بأكثر من 7% ليصل إلى 66,124.59 دولارًا، وفقًا لـ"كوين ميتريكس" في أفضل يوم لها منذ 25 مارس. كما تم تداولها فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا للمرة الأولى منذ 13 أبريل. الفائدة وأسعار العملات المشفرة قال أوين لاو المحلل في "أوبنهايمر": ”إن أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأقل قليلاً من المتوقع زاد بشكل طفيف من فرصة خفض أسعار الفائدة، والتي لا تزال تؤثر بقوة على سعر

اقرأ أيضاً: بتكوين تحقق أكبر قفزة شهرية خلال مايو مع ازدهار العملات المشفرة

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك يعد مقياس واسع لمدى تكلفة السلع والخدمات في السجل النقدي وهو قد ارتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر مارس وكان ذلك أقل بقليل من تقديرات داو جونز البالغة 0.4% ولا تزال أسعار المستهلك ترتفع بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي. شهية المستثمرين على العملات المشفرة قالت لينا الديب في 21 شيرز:" تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر وقد نشهد انتعاشًا في شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة مما يحفز المزيد من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والتي كانت هادئة بشكل خاص خلال الماضي". شكوك في تخفيضات أسعار الفائدة وأضافت لينا: ”على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال محل شك إلا أن التعافي قد يكون بطيئا حيث عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل الأصول ذات المخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا وبيتكوين أقل جاذبية حيث يمكن للمستثمرين تأمين عوائد كبيرة من خيارات أكثر أمانًا مثل سندات الخزانة الأمريكية". مكانة بيتكوين لدى المستثمرين وأوضحت الديب أن عملة البيتكوين تتمتع بمكانة فريدة في السوق، وأن عدد من المستثمرين لديهم نظرة طويلة المدى لأصول العملة المشفرة مضيفًا أنه على الرغم من أن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقلبات عملة البيتكوين على المدى القصير، إلا أنها لا يغير بشكل أساسي مسار البيتكوين على المدى الطويل. مؤثرات على العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، تأثرت عملة البيتكوين بشكل كبير بالعوامل الكلية من محفزات الصناعة مثل إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة والانخفاض إلى النصف في مرآة الرؤية الخلفية. مكاسب متوقعة في بيتكوين ارتفعت عملة البيتكوين الآن بنسبة 8.92٪ خلال أسبوع في أفضل أسبوع لها منذ 29 مارس – ما يقول أنها في طريقها لكسر انخفاض دام ستة أسابيع.

اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟

تحتفظ عملة البيتكوين بما يتراوح بين 60 ألف دولار و70 ألف دولار مطروحًا منه بضع نقاط فوق وتحت هذا النطاق منذ مارس، عندما وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ثم تراجعت بسرعة.

ويتوقع المستثمرون والمحللون أن تظل العملة المشفرة ضمن نطاقها لعدة أشهر أطول حتى مع غياب المحفزات القوية. الدمام - شريف احمد - تسود توقعات صعودية في أسواق العملات المشفرة العالمية حالياً، بعدما قفزت عملة بيتكوين المشفرة يوم الأربعاء عقب إعلان قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل في الولايات المتحدة، والتي أظهرت تراجع التضخم عن الشهر السابق وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.وارتفع سعر العملة المشفرة بأكثر من 7% ليصل إلى 66,124.59 دولارًا، وفقًا لـ"كوين ميتريكس" في أفضل يوم لها منذ 25 مارس. كما تم تداولها فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا للمرة الأولى منذ 13 أبريل.قال أوين لاو المحلل في "أوبنهايمر": ”إن أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأقل قليلاً من المتوقع زاد بشكل طفيف من فرصة خفض أسعار الفائدة، والتي لا تزال تؤثر بقوة على سعر البيتكوين ”. وتابع :”بعد صناديق الاستثمار المتداولة والتخفيض إلى النصف فإن المحفز الرئيسي التالي هو خفض سعر الفائدة ومن المرجح أن تظل عملة البيتكوين محدودة النطاق وتتداول جنبًا إلى جنب مع نقاط البيانات الكلية حتى نرى مسارًا أوضح لخفض أسعار الفائدة”.اقرأ أيضاً: بتكوين تحقق أكبر قفزة شهرية خلال مايو مع ازدهار العملات المشفرةأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك يعد مقياس واسع لمدى تكلفة السلع والخدمات في السجل النقدي وهو قد ارتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر مارس وكان ذلك أقل بقليل من تقديرات داو جونز البالغة 0.4% ولا تزال أسعار المستهلك ترتفع بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي.قالت لينا الديب في 21 شيرز:" تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر وقد نشهد انتعاشًا في شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة مما يحفز المزيد من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والتي كانت هادئة بشكل خاص خلال الماضي".وأضافت لينا: ”على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال محل شك إلا أن التعافي قد يكون بطيئا حيث عادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل الأصول ذات المخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا وبيتكوين أقل جاذبية حيث يمكن للمستثمرين تأمين عوائد كبيرة من خيارات أكثر أمانًا مثل سندات الخزانة الأمريكية".وأوضحت الديب أن عملة البيتكوين تتمتع بمكانة فريدة في السوق، وأن عدد من المستثمرين لديهم نظرة طويلة المدى لأصول العملة المشفرة مضيفًا أنه على الرغم من أن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى تقلبات عملة البيتكوين على المدى القصير، إلا أنها لا يغير بشكل أساسي مسار البيتكوين على المدى الطويل.في الآونة الأخيرة، تأثرت عملة البيتكوين بشكل كبير بالعوامل الكلية من محفزات الصناعة مثل إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة والانخفاض إلى النصف في مرآة الرؤية الخلفية.ارتفعت عملة البيتكوين الآن بنسبة 8.92٪ خلال أسبوع في أفضل أسبوع لها منذ 29 مارس – ما يقول أنها في طريقها لكسر انخفاض دام ستة أسابيع.اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟تحتفظ عملة البيتكوين بما يتراوح بين 60 ألف دولار و70 ألف دولار مطروحًا منه بضع نقاط فوق وتحت هذا النطاق منذ مارس، عندما وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ثم تراجعت بسرعة.ويتوقع المستثمرون والمحللون أن تظل العملة المشفرة ضمن نطاقها لعدة أشهر أطول حتى مع غياب المحفزات القوية.