شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة مع وزيرة الطاقة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل



وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية

الاستثمار في مشاريع التعدينوتطرّقت المباحثات إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين المستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى التصدي لتحديات تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة. الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في مقر الوزارة أمس الخميس، بوزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، وذلك خلال زيارتها الرسمية للمملكة.وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين، إضافة إلى مناقشة زيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين.الاستثمار في مشاريع التعدينوتطرّقت المباحثات إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين المستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى التصدي لتحديات تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة.