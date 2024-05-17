أمانة العاصمة المقدسة تطرح 15 فرصة استثمارية بمواقع متفرقة بمكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن طرح 15 فرصة استثمارية، بمواقع متفرقة بمكة المكرمة، ضمن مشاريعها التنموية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والسياحية للمدينة، وتسهم في تحسين جودة الحياة، حيث تنوعت الفرص الاستثمارية المتاحة ما بين مراكز تجارية ومطاعم ومحطات وقود، إلى جانب مواقع ترفيهية وملاعب ومراكز لخدمة السيارات وغيرها.

ودعت الأمانة الراغبين بالتقديم على أحد هذه الفرص الاستثمارية الدخول على الموقع الإلكتروني للأمانة أو على التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي “فرص”.