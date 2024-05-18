شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: ضخ استثمارات فى القطاعات الإنتاجية الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الفترة القادمة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات في الكثير من القطاعات الصناعية، وذلك استجابة للمبادرات التي طرحتها الحكومة مؤخراً وتستهدف دعم الصناعة والتصدير.

وأضاف في تصريحات على هامش افتتاح معرضي "ايجيبت بروجيكتس" لمواد البناء والتشييد "ويندوريكس" للزجاج والألومنيوم، أن المستثمرين ورجال الأعمال تلقوا رسائل الحكومة بشكل إيجابي والخاصة بتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وفتح الاعتمادات وتوفير التمويل الرخيص للصناعة.

وأشار إلى مبادرة توفير التمويلات للقطاع الصناعي بسعر فائدة15 % ما انعكس في إبداء كثير من الشركات لرغبتها في التوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة وتوجه عدد من مورديها للاستثمار في السوق المصري من أجل إنتاج مكونات الصناعة التي يتم استيرادها من الخارج في مصر.

أضاف أبو المكارم، أن وجود رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الافتتاح استهدف توصيل مجموعة من الرسائل كان علي رأسها اهتمام الحكومة بتوطين الانتاج المحلي ودعمها لوجود إنتاج محلي ينافس المنتج الأجنبي جودة وسعرا بكافة السبل الممكنه وان يتم احلال المنتج المحلي محل المستورد مما يقلل من فاتورة الاستيراد من جهه ويقلل من استخدام العملة الأجنبية وتتمثل الرسالة الثالثة في اهتمام الدولة بزيادة حجم الاستثمارات وتجويد الصناعة المحلية من أجل رفع القدرة التنافسية لزيادة حجم الصادرات.

وتمثل الشركات العارضة بالمعرضين كافة القطاعات الممثلة لمواد البناء مثل ، الرخام والجرانيت – الاسمنت – الجبس – الطوب – السيراميك – الأدوات الصحية –الدهانات – منتجات كيماويات مواد البناء – المواد العازلة – الأبواب والشبابيك والزجاج .