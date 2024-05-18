شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: أسعار البصل تتراجع لأدنى مستوى فى 10 أشهر بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضراوات هبوط جديد اليوم ، لتسجل الطماطم 3 إلى 5 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 5 إلى 11 جنيها والبصل سجل أقل سعر في قرابة 10 أشهر تقريبًا مسجلاً 5 إلى 7 جنيهات والكوسة 5 إلى 9 جنيهات.

وبحسب شعبة الخضروات، فإن هناك معروض كبير في السوق بدعم من ظهور المحصول الجديد لبعض الحاصلات الزراعية ومن ثم حدوث انخفاضات متتالية مثل البصل الذي تراجع بصورة حادة ليكون الكيلو في الأسواق بين 10 إلى 12 جنيها حالياً وفق حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة.

وسجلت أسعار الملوخية مستويات 7 و 9 جنيهات والبامية 25 إلى 35 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 20 إلى 23 جنيها والثوم يسجل 40 إلى 55 جنيها والبسلة 24 إلى 30 جنيها .

وسجلت أسعار الفلفل الرومي البلدي 4 إلى 9 جنيهات والباذنجان الأبيض 10 إلى 13 جنيها و والباذنجان البلدي 9 و 12 جنيها و والباذنجان الرومي 4 إلى 14 جنيها.

يشار إلى أن أسعار البصل كانت قد شهدت قفزات كبيرة مما تسب في اصدار قرار حظر تصدير البصل والذي جرى تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء ثم تم تجديد القرار حتى مارس 2024 وحتى تم إلغاء القرار

وبدأت مصلحة الجمارك 6 أبريل 2024، تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة، بالسماح بتصدير البصل بأنواعه للخارج دون قيود.

وزاد حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023 لتصل إلى 5.669 مليون طن مقابل 4.385 مليون طن خلال الموسم السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 29.2%، وزادت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية إلى 3.566 مليار دولار في مقابل 2.860 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 24.6%.

استحوذت صادرات "البصل الطازج" على 11% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 635 ألف طن بقيمة 223 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.