بنك التصدير والاستيراد السعودي

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع اتفاقية خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار مع «زراعات بنك» التركي، بهدف تمويل أنشطة تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية إلى الأسواق التركية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اتفاقية خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار مع «زراعات بنك» التركي، بهدف تمويل أنشطة تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية إلى الأسواق التركية. ويأتي ذلك ضمن مساعي البنك لتمكين الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الدولية. وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، في مدينة إسطنبول. وأوضح أن، الاتفاقية تأتي ضمن إطار جهود البنك لتعزيز العلاقات التجارية الدولية لفتح المجال أمام المصدرين السعوديين، لتوسيع أنشطتهم التصديرية وتحفيز المشترين الدوليين لتفضيل المنتجات والخدمات السعودية. مؤكدا سعي البنك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق اقتصاد متنوع ومستدام، وتعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة التصدير، وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول 2030.

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