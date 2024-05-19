شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا خلال أبريل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن وحدة مرور القاهرة الجديدة قد حصدت المركز الأول من حيث الوحدات الأعلى ترخيصا خلال أبريل 2024، حيث تم ترخيص 819 مركبة.

وجاءت في المركز الثانى وحدة مرور مدينه نصر بواقع 571 ثم الحوامدية 496 ثم الاميرية 459 ثم 6 أكتوبر 426 كما شهد منفذ السلوم استقبال مركبه 9228 اما نويبع 2046 ثم طابا 1099.

جدير بالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهرفبراير 2024 قد أوردت فى تقريرها ان عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 24868 مركبة وهذا يعنى انخفاض عن الشهر السابق ( يناير ) بنحو 9579 مركبة.

كما أكد تقرير فبراير ان إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3920 مركبة موديل 2021 و6029 مركبة موديل 2022 و5624 مركبة موديل 2023 و9294 مركبة موديل 2024 ومركبة وحيدة موديل 2025.

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8249سيارة ملاكي من بينها 246 سيارة موديل 2021 و539سيارة موديل 2022 و1941سيارات موديل 2023 و5522موديل 2024 وسيارة واحدة موديل 2025

الدراجات الاليه

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي الاعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14538 من بينها 3499موديل 2021 و 4962 موديل 2022دراجه و3288 دراجه موديل 2023.و2789 دراجه موديل 2024

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1231من بينها 83موديل 2021 و 252سيارة نقل موديل 2022 و232 موديل 2023 و 574سيارة موديل