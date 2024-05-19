شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تصادر 134 سيارة فيات مغربية الصنع.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت الشرطة الإيطالية، أكثر من 130 سيارة فيات مستوردة من المغرب الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم مجموعة ستيلانتيس في إيطاليا، إن السبب وراء ذلك وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهو ما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشأها. سيارة فيات مستوردة من المغرب وذكر أن 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو تحمل علامة فيات التابعة لمجموعة ستيلانتيس، قد صودرت مؤقتا في ميناء ليفورنو الإيطالي لدى وصولها من المغرب، الدولة المصنعة لها.

وأشار إلى أن الغرض الوحيد من الملصق هو الإشارة إلى الأصل التجاري للمنتج"، مضيفا أن المجموعة تعتقد أنها لم تخل بالقواعد. إزالة الملصقات الصغيرة وأوضح المتحدث أن فريقا من شركة سنترو ستيل فيات التابعة لشركة ستيلانتيس أوروبا، هو من وضع تصميم طراز توبولينو الجديد في إيطاليا.

وكانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد، معلقا: "على أي حال، قررنا التدخل بإزالة الملصقات الصغيرة على المركبات لحل أي مشكلات، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات".

