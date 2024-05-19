شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.7% خلال ربع ساعة من بدء جلسة التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه خلال 15 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 1.794 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 26582 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 32527 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 11480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 5717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 8270 نقطة.