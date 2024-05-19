شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات بتداولات تجاوزت 2.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 27049 نقطة، بقيادة سهم شركة السويدي إليكتريك الذي صعد بنسبة 20% بعد تلقي عرض شراء حصة من الشركة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.1% ليصل إلى مستوى 33203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليصل إلى مستوى 11646 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% ليصل إلى مستوى 5796 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.86% ليصل إلى مستوى 8394 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليصل إلى مستوى 6854 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والسويدي إليكتريك، وأم بي للهندسة، والكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والصناعات الكيماويات المصرية-كيما، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وسيتي للتحاليل الطبية.

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التداول على أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بتقرير افصاح معتمد من مجلس الإدارة يتضمن تفاصيل عملية المشاركة في سداد دين الشركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية عدد مليون سهم، 1096 سهمًا، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 27 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوس السخنة للاستثمار السياحي 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، عدد 3.6 مليون سهم، مليون سهم، 46.3 ألف سهم، مليون سهم، 585.8 ألف سهم، 2600 سهم، 100.1 ألف سهم، 11.4 ألف سهم، على الترتيب.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، عدد 404 أسهم، 1.8 مليون سهم، مليون سهم، 139.6 ألف سهم، 1026 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار والخدمات البيئية، بيع المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدوي عدد 43.9 مليون سهم بسعر 0.7206 جنيه بقيمة إجمالية 31.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.19% إلى 3%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة القاهرة للدواجن، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 70.5 ألف سهم بسعر 6.30 جنيه بقيمة إجمالية 444.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.998% إلى 5.013%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت شركة ابن سينا فارما، مبيعات بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023، وبلغ صافي الربح 98.1 مليون جنيه مقارنة مع 72.2 مليون جنيه.

وحققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 625.4 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 444 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 40.9%، وبلغ صافي الربح 109.7 مليون جنيه مقارنة 45 مليون جنيه بنسبة نمو 143.7%.

وحققت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إيرادات بلغت 467.9 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 218.4 مليون خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 214.2%، وبلغ صافي الربح 61.4 مليون جنيه مقارنة 17 مليون جنيه بنسبة نمو 360%.



وحققت الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مبيعات بلغت 2.9 مليار جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 2.6 مليار خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 12.3%، وبلغ صافي الربح 8.3 مليون جنيه مقارنة 9.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 11.9%.

وحققت الشركة العربية للصناعات الهندسية، مبيعات بلغت 67.2 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024 بنسبة نمو 37%، وبلغ صافي الربح 25.1 مليون جنيه بنسبة نمو 42.64%.

في سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الاختياري على أسهم شركة السويدى اليكتريك المقدم من شركة اليكترا انفسمنت هولدينج ريستركتد ليمتد (شركة مؤسسة وفقا لأحكام وقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي) لشراء حتى عدد 531.5 مليون سهم تمثل نسبة 24.5% من أسهم رأس مال شركة السويدي إليكتريك (الشركة المستهدفة بالعرض) وذلك بحد أدنى 15% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وبسعر نقدي يبلغ 1.05 دولار للسهم الواحد.