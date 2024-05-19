شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن فى مصر يسجل 3170 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارا ملحوظا، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3170 جنيها وذلك على خلفية صعود السعر العالمي للذهب فوق 2400 دولار بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.

الذهب العالمي

وجاءت سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي لتحذر من الرهانات في الأسواق على خفض الفائدة، ليشير أعضاء الفيدرالي أن البنك يحتاج المزيد من الثقة أن التضخم يتجه نحو التراجع بشكل مستدام يضمن وصوله إلى مستهدف البنك عند 2%وبالتالي فإن أعضاء البنك الفيدرالي مقتنعين أن تراجع التضخم خلال قراءة شهر ابريل غير كافية بالنسبة للبنك الفيدرالي ليبدأ في تغيير سياسته النقدية وخفض أسعار الفائدة.

فقد صرح عضو البنك الفيدرالي عن ولاية أتلانتا رافائيل بوستيك أن بيانات التضخم لشهر واحد لا تمثل اتجاه للتضخم، وأن الفيدرالي لا يزال متيقظ بشأن التضخم، ومن المبكر التفكير في عدة تخفيضات في أسعار الفائدة على المدى القريب خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.

ساعدت هذه التصريحات على تهدئة توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة، وهو ما ظهر على مستويات الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم بنسبة 0.3% وهو ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى منذ شهر خلال تداولات الأمس.

تراجع اعانات البطالة الأمريكية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساعدوا على انهاء زخم الهبوط بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على أداء الذهب الذي توقف عن الصعود وفشل في تجميع الزخم الكافي للاستمرار في الصعود وتخطي حاجز المستوى 2400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الملاحظ أن حركة الذهب عادت إلى الارتباط بشكل عكسي مع حركة الدولار الأمريكي وهي العلاقة التاريخية بينهما والتي قد توقفت مؤخراً ولفترة من الوقت بسبب التوترات الجيوسياسية التي أجبرت الأسواق على التوجه لشراء الذهب والدولار على حد سواء باعتبارهما الملاذ الآمن.

في المقابل تحول المتداولين على الذهب للاهتمام بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ليتبع الذهب التغيرات في البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على توقعات الأسواق بشأن موعد خفض الفائدة. ولكن بشكل عام يجد الذهب الدعم من الطلب الفعلي على المعدن النفيس.



