شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المجموعة السعودية» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، عقدت الجمعية في تمام الساعة السابعة من يوم الخميس 8-11-1445هـ (الموافق 16-5-2024م)، إذ تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.

وقالت الشركة إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها، إضافة إلى الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023، والموافقة على صرف مبلغ (3.2) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 16 مايو 2024م، بدلاً من 30 يونيو 2024م.

وأفادت بأن الجمعية وافقت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 الى 7 أعضاء) وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 7 (إنهاء دورة المجلس).

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة الجديدة العاشرة، والتي تبدأ بتاريخ 17 مايو 2024م، ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 16 مايو 2028م.

والأعضاء المنتخبون هم: م. خليل الوطبان، وسليمان القويز، وسعد الرويتع، وعبدالله الشهري، وسعيد الحضرمي، وإياد الحسين، وعبدالرحمن السماعيل.