شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يبحث مع سفير تونس بالقاهرة أوجه التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من تونس لمصر.

وحضر اللقاء يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتورة ضحى الشويخ وزير مفوض بسفارة تونس بالقاهرة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين مصر وتونس، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة البينية بين البلدين بما يساهم في زيادة معدلات هذه الحركة، بالإضافة إلى دفع مزيد من أعداد السائحين التونسيين لزيارة المقصد السياحي المصري ولا سيما وأنه يعد أحد المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة لهم لقضاء العطلات وأعياد رأس السنة الميلادية وشهر العسل.

كما تطرق اللقاء لمناقشة سبل التعاون للترويج للمقاصد السياحية بمصر وتونس من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم برامج سياحية مشتركة لجذب السائحين من الأسواق السياحية البعيدة لزيارة البلدين، بالإضافة إلى إمكانية التعاون لتبادل الخبرات في مجال السياحة.

وخلال اللقاء، قام السفير محمد بن يوسف بتسليم السيد الوزير دعوة وزير السياحة التونسي لزيارة دولة تونس لعقد عدد من اللقاءات الثنائية وبحث فرص الاستثمار وإقامة شراكات مختلفة في مجال السياحة بين البلدين.