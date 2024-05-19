شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.5% بختام جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 27315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 33528 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 11758 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 5886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 8535 نقطة.