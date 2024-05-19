شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «بدجت السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمساهميها تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التي ستعقد مساء يوم الخميس 23-05-2024م في تمام الساعة الثامنة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 19-05-2024م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وأضافت أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين.

