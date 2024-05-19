الاقتصاد

بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «بدجت السعودية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «بدجت » والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لمساهميها تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) التي ستعقد مساء يوم الخميس 23-05-2024م في تمام الساعة الثامنة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 19-05-2024م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
وأضافت أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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