شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «كيمانول» إلى 24.46 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة كيمائيات الميثانول، (كيمانول)، في الربع الأول من 2024، بنسبة 94.2%، مسجلة صافي خسارة 24.46 مليون ريال، مقابل خسائر بـ48.84 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 39% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 29%.

وانخفض متوسط أسعار منتجات الشركة الرئيسية خلال الربع الحالي بنسبة 30% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنةً بخسائر الربع السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 12% على الرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 5%.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تأثير لمرة واحدة لانخفاض قيمة الأصول بقيمة 69 مليون ريال خلال الربع السابق.