شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الرياض» إلى 70 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت الرياض بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة 70.103 مليون ريال، مقابل 73.357 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لارتفاع تكلفة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، رغم ارتفاع الإيرادات الأخرى للشركة خلال الربع الأول من عام 2024م.

ونتيجة انتقال الشركة من السوق الموازي ( نمو ) إلى السوق الرئيسي (تاسي) خلال الربع الرابع من العام السابق فإن أرقام المقارنة للربع السابق غير متوفرة وبالتالي لايمكن مقارنتها مع بيانات الربع الأول من عام 2024م.