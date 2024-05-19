شكرا لقرائتكم خبر عن «العمران» تتحول إلى الربحية في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة العمران للصناعة والتجارة إلى الربحية في الربع الأول من 2024، مسجلة 126.804 ألف ريال، مقابل خسائر بقيمة 632.706 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع فى صافي الربح نظرا لزيادة قيمة المبيعات بنسبة 15.60% مع ثبات نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات وكذلك ثبات نسبة المصاريف.

ونوهت بوجود إيرادات أخرى تتمثل فى إيرادات ودائع وإيرادات دعم صناعي.

ويعود الارتفاع فى صافي الربح نظرا لزيادة قيمة المبيعات مع ثبات نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات وكذلك ثبات نسبة المصاريف.

ونوهت بوجود إيرادات أخرى تتمثل فى إيرادات ودائع وإيرادات دعم صناعي.

