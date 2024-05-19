الاقتصاد

استقالة عضو لجنة المراجعة في «بي سي آي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) استقالة عضو لجنة المراجعة عزيز محمد مبارك آل فهد القحطاني (عضو من خارج المجلس).
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن القحطاني تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 19/ 05 /2024 وذلك استناداً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بشأن ماورد في المادة 51 (فقرة ز).
ونصت الفقرة على (يشترط أن لا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد)، على أن يكون تاريخ سريان الاستقالة 19/ 05 /2024.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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