شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «سينومي ريتيل» إلى 151.7 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، بنسبة 171.4% في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسائر 151.7 مليون ريال، مقابل خسائر بـ55.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود ارتفاع الخسائر إلى زيادة في تكلفة الإيرادات غذ ارتفعت المصاريف بنسبة 3.2% من 1,174.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 إلى 1,212.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.

وأضافت أن على الرغم من انخفاض مصاريف الإيجار والرواتب والمصاريف الأخرى، مثل خدمات المرافق العامة والصيانة، فقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في ديسمبر 2023، وأثرت على مبيعات "زارا" وغيرها من علامات محفظة "إندتيكس".

وارتفع صافي تكاليف التمويل بنسبة 27.9% ليصل إلى 93.5 مليون ريال مقارنة بـ 73.1 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023.

وزادت تكلفة التمويل على القروض والاقتراض بنسبة 2.78%، ولكن زيادة أكبر في الدخل / (التكلفة) المالية على الاستثمارات المشتقة بنسبة 596.5%، وتكلفة التمويل على الالتزامات التأجيرية بنسبة 29.16% أثرت على صافي المصروفات المالية.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الخسائر الناجمة عن العمليات المتوقفة حيث تضاعفت الخسائر الناجمة عن العمليات المتوقفة بمقدار ثلاث مرات لتصل إلى 17.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 5.6 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

وتُعزى هذه الزيادة في الأساس إلى بيع امتيازات 16 علامة تجارية إلى شركة العثيم للاستثمار.

ونوهت بأن من ضمن الأسباب: انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى انخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 13.3% لتصل إلى 49.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 57.3 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، ارتفعت هذه المصاريف في الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 11.8 مليون ريال، مقارنة بـ 4.4 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023.

وسجلت "سينومي ريتيل" خسارة صافية قدرها 151.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024)، مقارنة بخسارة قدرها 1,023.7 مليون ريال في الربع الأخير من عام 2023 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023) بفارق قدره 85.2 %.

وذكرت أن في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من زيادة قيمة المبيعات من 1,011.4 مليون ريال إلى 1,329.8 مليون ريال سعودي بنسبة 31.5%، هناك زيادة في تكلفة الإيرادات بنسبة 31.5%، مما أثر على الهامش الإجمالي ليصل إلى 8.8٪.

وأوضحت أن الخسارة التشغيلية كانت أقل بكثير من الربع السابق وبنسبة 96.6٪ (نظرًا لأن الربع السابق شهد تكاليف مرتفعة استثنائية بقيمة 772 مليون ريال)، وزادت الرسوم المالية بنسبة 61.0٪