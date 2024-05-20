شكرا لقرائتكم خبر طرح منتج صح للصكوك الحكومية لمايو بعائد 5.64% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسات المالية المشاركة: شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية.

طرح المركز الوطني لإدارة الدين أمس إصدار مايو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، معلنا بدء الاشتراك من أمس ويستمر حتى غد.

وأوضح المركز أنه تم تحديد نسبة العائد عند 5.64%، وسيتم التخصيص في 28 مايو، فيما ستكون فترة الاسترداد من 2 يونيو حتى 5 يونيو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في 9 يونيو.

والصكوك عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة السعودية من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين.

وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).​ والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حسابا في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية ومدعوم حكوميا وذو مخاطر منخفضة، إضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم.

يأتي منتج «صح» ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

منتج صح للصكوك الحكومية

إصدار مايو 2024

نسبة العائد: 5.64%

مخصص للأفراد السعوديين

فترة الاشتراك: