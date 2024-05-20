الفرص والتحديات

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- بواسطة أيمن الوشواش - عنوان لقاء تنظمه الغرفة التجارية بمنطقة نجران، بمقرها اليوم، بالتعاون مع أمانة المنطقة، يستهدف رجال ورواد الأعمال بالمنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان لقاء تنظمه الغرفة التجارية بمنطقة نجران، بمقرها اليوم، بالتعاون مع أمانة المنطقة، يستهدف رجال ورواد الأعمال بالمنطقة. ويسلط اللقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ورصد التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، وتنمية وتحفيز استثماراتهم، ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.

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